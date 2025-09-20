Все, что стоит знать о последствиях вражеской атаки, – читайте на 24 Канале.

Какие последствия вызвала российская атака?

08:30, 20 сентября

В сети показали движение воздушных целей над Украиной

По данным мониторинговых каналов, основным направлением удара было Днепр, Павлоград, Николаев и Донецкая область.

Движение ракет и дронов во время атаки на Украину / Фото ПВО Радар

08:24, 20 сентября

Во время ночных воздушных тревог ПВО работала и на Кировоградщине. Благодаря работе украинских защитников последствий атаки в области, к счастью, нет.

Такая же ситуация на Черкасщине. В пределах области уничтожили три российские ракеты и девять БпЛА. Травмированных нет. По предварительным данным, ущерба для инфраструктуры тоже.

08:18, 20 сентября

Какие последствия атаки на Днепропетровщину?

  • Вследствие вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. По меньшей мере 13 человек пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый".
  • Кроме этого, в Днепре и районе возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки и гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.
  • Предприятие избито и в Павлограде. Там также возникло возгорание.
  • По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Поцелила по райцентру и Покровской громаде. Загорелся частный дом.
  • Всего этой ночью в области уничтожили 39 российских БпЛА.
07:23, 20 сентября

Вследствие атаки есть задержки движения поздов

В Укрзализныце сообщили, что поезд №7010/7009 Каменское – Краматорск отправился со станции Запорожье-Каменское с задержкой в один час из-за повреждения контактного провода впереди на маршруте.