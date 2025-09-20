Все, что стоит знать о последствиях вражеской атаки, – читайте на 24 Канале.
Смотрите также На Днепропетровщине есть погибший и 13 пострадавших во время массированной атаки БпЛА и баллистики
Какие последствия вызвала российская атака?
По данным мониторинговых каналов, основным направлением удара было Днепр, Павлоград, Николаев и Донецкая область. Движение ракет и дронов во время атаки на Украину / Фото ПВО Радар Во время ночных воздушных тревог ПВО работала и на Кировоградщине. Благодаря работе украинских защитников последствий атаки в области, к счастью, нет. Такая же ситуация на Черкасщине. В пределах области уничтожили три российские ракеты и девять БпЛА. Травмированных нет. По предварительным данным, ущерба для инфраструктуры тоже. В Укрзализныце сообщили, что поезд №7010/7009 Каменское – Краматорск отправился со станции Запорожье-Каменское с задержкой в один час из-за повреждения контактного провода впереди на маршруте.
В сети показали движение воздушных целей над Украиной
Какие последствия атаки на Днепропетровщину?
Вследствие атаки есть задержки движения поздов
По данным мониторинговых каналов, основным направлением удара было Днепр, Павлоград, Николаев и Донецкая область.
Движение ракет и дронов во время атаки на Украину / Фото ПВО Радар
Во время ночных воздушных тревог ПВО работала и на Кировоградщине. Благодаря работе украинских защитников последствий атаки в области, к счастью, нет.
Такая же ситуация на Черкасщине. В пределах области уничтожили три российские ракеты и девять БпЛА. Травмированных нет. По предварительным данным, ущерба для инфраструктуры тоже.
В Укрзализныце сообщили, что поезд №7010/7009 Каменское – Краматорск отправился со станции Запорожье-Каменское с задержкой в один час из-за повреждения контактного провода впереди на маршруте.