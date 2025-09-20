Усе, що варто знати про наслідки ворожої атаки, – читайте на 24 Каналі.
Які наслідки спричинила російська атака?
За даними моніторингових каналів, основним напрямком удару було Дніпро, Павлоград, Миколаїв та Донеччина. Рух ракет та дронів під час атаки на Україну / Фото ППО Радар Під час нічних повітряних тривог ППО працювала і на Кіровоградщині. Завдяки роботі українських захисників наслідків атаки в області, на щастя, немає. Така ж ситуація на Черкащині. У межах області знищили три російські ракети й дев'ять БпЛА. Травмованих немає. За попередніми даними, шкоди для інфраструктури теж. В Укрзалізниці повідомили, що поїзд №7010/7009 Камʼянське – Краматорськ відправився зі станції Запоріжжя-Камʼянське із затримкою в одну годину через пошкодження контактного дроту попереду на маршруті.
Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?
Внаслідок атаки є затримки руху поздів
