Про це пише Суспільне. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Тривога у багатьох регіонах, у кількох містах чули вибухи: Росія атакує "Шахедами"
Що відомо про вибухи у Павлограді 20 вересня?
Повітряну тривогу в Павлоградському районі оголосили о 20:43 ще попередньої доби, 19 вересня. Згодом Повітряні сили ЗСУ неодноразово писали про ударних БпЛА російської армії на Дніпропетровську область.
Після 3 ранку моніторингові канали писали, що нарахували понад 10 "Шахедів" біля Павлограда. Про вибухи місцеві ЗМІ повідомили о 03:20.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Що ще відбувалося під час атаки 20 вересня в Україні?
- Ближче до півночі пролунали вибухи у Черкасах, надходила інформація про роботу ППО.
- З повідомлень моніторів також відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію.