Хронология атаки Тревога во многих регионах, в нескольких городах слышали взрывы: Россия атакует "Шахедами"

Что известно о взрывах в Павлограде 20 сентября?

Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили в 20:43 еще в предыдущие сутки, 19 сентября. Впоследствии Воздушные силы ВСУ неоднократно писали об ударных БпЛА российской армии на Днепропетровскую область.

После 3 утра мониторинговые каналы писали, что насчитали более 10 "Шахедов" возле Павлограда. О взрывах местные СМИ сообщили в 03:20.

Что еще происходило во время атаки 20 сентября в Украине?