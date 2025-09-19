Секретарь СНБО Рустем Умеров предположил, что уже к концу 2025 года Россия сможет за раз атаковать Украину 1000 дронов, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне получили задание полностью захватить Донецкую область за осень-зиму, – ОСУВ "Днепр"

Для каких регионов есть воздушная угроза: смотрите на карте

16:40, 19 сентября

Киевщина (Вышгородский р-н) – БпЛА в юго-западном направлении.

15:55, 19 сентября

На западе Черниговщины БпЛА – курсом на юг!

15:17, 19 сентября

На севере Черниговщины БпЛА – курсом на запад.