Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для CNN.

О чем предупредил Умеров?

Секретарь СНБО в интервью отметил, что после встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в августе на Аляске атаки на Украину стали более масштабными.

Россия сочетает атаки с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе. Отдельно он поблагодарил союзников за помощь, и напомнил, что НАТО предоставило новый механизм поддержки обороны через PURL.

Отметим, механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) это новая инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине. В рамках нее Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО.

Нам конечно нужно больше ПВО, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Россия пытается увеличить количество атак до 1000 в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну,

– заявил Рустем Умеров.

Что известно об этих массированных атаках?