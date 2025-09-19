Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для CNN.
О чем предупредил Умеров?
Секретарь СНБО в интервью отметил, что после встречи американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в августе на Аляске атаки на Украину стали более масштабными.
Россия сочетает атаки с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе. Отдельно он поблагодарил союзников за помощь, и напомнил, что НАТО предоставило новый механизм поддержки обороны через PURL.
Отметим, механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) это новая инициатива США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине. В рамках нее Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО.
Нам конечно нужно больше ПВО, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Россия пытается увеличить количество атак до 1000 в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну,
– заявил Рустем Умеров.
Что известно об этих массированных атаках?
Россия действительно нанесла массированный удар уже 21 августа, через несколько дней после переговоров на Аляске. Тогда россияне выпустили 574 ударных дронов и 40 ракет, в разных городах пострадали люди, больше всего в Мукачево.
Уже 28 августа ситуация повторилась, пострадало много людей, в частности в Киеве было десятки погибших и раненых, а также объектов гражданской инфраструктуры. Еще под удар попали Винницкая и Запорожская области.
Следующая массированная атака произошла 30 августа. Тогда пострадали Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская и другие области.
Уже ночью 3 сентября воины Воздушных сил всего зафиксировали в небе 526 средств воздушного нападения. Тогда три ракеты и 69 ударных БпЛА попали на 14 локациях, падение обломков также фиксировали в 14 местах.
Напомним, бывший председатель СВР Николай Маломуж в комментарии 24 Канала рассказывал, что россияне и в дальнейшем будут бить по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы создать невыносимую жизнь на протяжении всей зимы