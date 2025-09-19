Об этом заявил Рустем Умеров в интервью для CNN, сообщает 24 Канал.
Есть ли прогресс в переговорном процессе?
Рустем Умеров объяснил, что Украина поддержала инициативу Дональда Трампа по мирному процессу.
По его словам, украинская делегация дважды встречалась в Саудовской Аравии, дважды в Европе – в Париже и Лондоне, а также участвовала в трех встречах в Турции.
Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем и обмениваем военнопленных,
– заявил Умеров.
Секретарь СНБО также напомнил, что европейские лидеры вместе с президентом Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении трехсторонних и двусторонних встреч.
По словам Рустема Умерова, Трамп – это единственный человек, способный завершить войну на этом этапе. Однако Россия подводит: пока нет никаких обязательств со стороны Москвы продолжать эти переговоры.
Мы, как я уже отмечал, поддержали эту инициативу, и я считаю, что эту войну нужно завершить на этом этапе. Все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею,
– подытожил чиновник.
Встреча Зеленского и Путина: последние новости
16 сентября Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным без каких-либо предварительных условий. В то же время, по словам президента Украины, такая встреча не состоится в Москве.
В свою очередь Дональд Трамп утверждает, что ненависть между Зеленским и Путиным является непостижимой.
В то же время американский лидер считает, что Зеленскому придется заключить сделку. По его словам, Зеленский и Путин настолько ненавидят друг друга, что ему "придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть вместе".