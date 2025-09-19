Об этом заявил Рустем Умеров в интервью для CNN, сообщает 24 Канал.

Есть ли прогресс в переговорном процессе?

Рустем Умеров объяснил, что Украина поддержала инициативу Дональда Трампа по мирному процессу.

По его словам, украинская делегация дважды встречалась в Саудовской Аравии, дважды в Европе – в Париже и Лондоне, а также участвовала в трех встречах в Турции.

Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем и обмениваем военнопленных,

– заявил Умеров.

Секретарь СНБО также напомнил, что европейские лидеры вместе с президентом Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении трехсторонних и двусторонних встреч.

По словам Рустема Умерова, Трамп – это единственный человек, способный завершить войну на этом этапе. Однако Россия подводит: пока нет никаких обязательств со стороны Москвы продолжать эти переговоры.

Мы, как я уже отмечал, поддержали эту инициативу, и я считаю, что эту войну нужно завершить на этом этапе. Все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею,

– подытожил чиновник.

Встреча Зеленского и Путина: последние новости