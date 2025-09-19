Про це заявив Рустем Умєров в інтерв'ю для CNN, повідомляє 24 Канал.
Чи є прогрес у переговорному процесі?
Рустем Умєров пояснив, що Україна підтримала ініціативу Дональда Трампа щодо мирного процесу.
За його словами, українська делегація двічі зустрічалася в Саудівській Аравії, двічі в Європі – у Парижі та Лондоні, а також брала участь у трьох зустрічах у Туреччині.
Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо та обмінюємо військовополонених,
– заявив Умєров.
Секретар РНБО також нагадав, що європейські лідери разом із президентом Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення тристоронніх та двосторонніх зустрічей.
За словами Рустема Умєрова, Трамп – це єдина людина, здатна завершити війну на цьому етапі. Однак Росія підводить: наразі немає жодних зобов'язань з боку Москви продовжувати ці переговори.
Ми, як я вже зазначав, підтримали цю ініціативу, і я вважаю, що цю війну потрібно завершити на цьому етапі. Усі європейські союзники разом із США підтримують цю ідею,
– підсумував посадовець.
Зустріч Зеленського та Путіна: останні новини
16 вересня Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов. Водночас, за словами президента України, така зустріч не відбудеться в Москві.
Своєю чергою Дональд Трамп стверджує, що ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною.
Водночас американський лідер вважає, що Зеленському доведеться укласти угоду. За його словами, Зеленський і Путін настільки ненавидять одне одного, що йому "доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом".