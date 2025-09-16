Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Sky News.
Що Зеленський каже про зустріч з Путіним?
Володимир Зеленський розповів, що Дональд Трамп спершу запропонував йому двосторонню зустріч, а потім – переговори в тристоронньому форматі.
Я йому (Трампу, – 24 Канал) сказав: "Я підтримую будь-який формат, який пропонують США",
– відповів президент.
За словами Зеленського, якщо той чи інший формат не підтримує Росія, США зроблять "сильні кроки" щодо Путіна: йдеться передусім про зброю та санкції.
Президент України наголосив, що без будь-яких умов підтримує і двосторонній, і тристоронній формати зустрічі. Водночас Зеленський заявив, що до Москви він не поїде.
Я не можу поїхати в країну, коли ця країна, це місто, Москва, атакує нас. Тож це не може бути так – під ракетами їхати в їхню столицю,
– пояснив глава держави.
Попри це, Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним "в будь-якій іншій країні". За його словами, зараз на столі вже лежить багато пропозицій – з деякими з них згодні американці та європейці.
Чи відбудеться зустріч на рівні лідерів?
Після перемовин у Вашингтоні 18 серпня, Дональд Трамп заявив, що нібито почав готувати зустріч між Зеленським та Путіним. Проте досі подробиці не відомі.
Раніше Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговори між Україною та Росією мають відбуватися на рівні лідерів. За словами глави держави, зупинити війну можна лише в такому форматі, а не з "технічними командами".
Нещодавно Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський та Володимир Путін ненавидять один одного. У зв'язку з цим, за словами американського лідера, йому доведеться взяти участь у переговорах.