Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для ABC News.

Як Зеленський відреагував на запрошення Путіна?

Володимир Зеленський пояснив, що Путін уникає особистої зустрічі з ним, натомість прагне переговорів з президентом США, щоб "показати всім відео та фотографії своєї присутності".

За словами глави держави, очільник Кремля запропонував умови зустрічі, які він не може прийняти. До того ж, як зазначив Зеленський, Путін "грає в ігри зі Сполученими Штатами".

В інтерв'ю президент України також відповів на "запрошення" до Москви.

Він (Путін, – 24 Канал) може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня зазнає ракетних обстрілів та атак,

– наголосив Зеленський.

На запитання журналістки, що він вважав би перемогою для своєї країни, Володимир Зеленський відповів, що це виживання України.

Мета Путіна – окупувати Україну. Путін, звісно, ​​хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога. І доки він цього не зробить, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання – це перемога. Тому що ми виживаємо, зберігаючи свою ідентичність, свою країну, свою незалежність,

– підсумував президент.

Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна?