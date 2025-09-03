Російський диктатор назвав українського лідера "чинним головою адміністрації". Його виступ цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Шанси на мир в Україні гірші, ніж до саміту на Алясці, – Болтон про те, як Трамп підіграв Путіну

Чому Путін знову заперечує легітимність Зеленського?

За словами диктатора, він ніколи не виключав можливості зустрічі з Зеленським, ба більше, готовий провести її в Москві. Однак у цьому питанні Путіна все ж турбує те, що президентські повноваження українського лідера нібито закінчилися.

Потрібно просто уважно прочитати текст… Жодних способів продовження повноважень Президента України в Конституції України не передбачено. Взагалі жодних. Обрали на 5 років, 5 років минуло. Все…

– переконує очільник Кремля.

На його думку, те, що вибори під час воєнного стану не проводяться, не означає автоматичного продовження повноважень президента. Їх нібито потрібно передати спікерові Верховної Ради, зокрема й повноваження Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Що пропонує Кремль Україні?

Путін також озвучив декілька порад – аби Київ зберіг легітимність і брав повноцінну участь у процесах мирного врегулювання.

Насамперед для розв'язання територіальних питань буцімто потрібно провести референдум, для чого необхідне скасування воєнного стану. Натомість воно веде до проведення президентських виборів.

І цей процес триватиме нескінченно. Результат виборів незрозумілий, але після цього треба отримати висновок Конституційного суду… У нього (Конституційного суду – 24 Канал) немає кворуму для прийняття рішень,

– вважає очільник Кремля.

Тож, на його думку, проводити зустрічі з "чинним головою адміністрації" України, тобто Зеленським, – "просто шлях в нікуди". Водночас Путін нібито ніколи не відмовлявся навіть від цього.

Візит Путіна до Китаю: головні заяви