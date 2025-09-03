Якщо ж ні – доведеться "вирішити все збройним шляхом". Російського президента цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Що каже Путін про завершення війни в Україні?
За словами диктатора, після того, як Кремль через наполегливі заклики західноєвропейських колег нібито відвів свої війська від Києва, йому сказали: "Тепер будемо воювати доти, доки ви нам голову не відвернете, або ми вам".
Однак Путін усе ж буцімто "бачить світло в кінці тунелю" та сподівається на "здоровий глузд". Він вважає можливим домовитися про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні.
Цьому сприяють, зокрема, настрій чинної адміністрації США та заклики знайти вирішення ситуації.
У разі неможливості мирно розв'язати українське питання, Росії доведеться вирішувати поставлені завдання збройним шляхом,
– пригрозив російський президент.
Які варіанти врегулювання розглядає Кремль?
Путін переконує, що підходи до врегулювання "українського питання" можуть бути різними.
Нібито є ті, хто хоче воювати до останнього українця, а також ті, хто намагається знайти мирне рішення. До другої категорії диктатор відніс представників чинної американської адміністрації.
За його словами, російські військовослужбовці в переважній більшості виступають за те, щоб країна-агресорка досягла всіх своїх цілей, визначених ще на початку "СВО".
Усе інше має другорядне значення. А як? Краще, звичайно, мирним шляхом, мирними засобами,
– поділився висновками.
Путін завершив візит до Китаю: головні заяви
- На думку Путіна, передача Києву заморожених російських активів завдасть величезної шкоди міжнародній економіці, і "розумні" західні лідери це розуміють.
- Російський президент нібито ніколи не виключав можливість зустрічі з Володимиром Зеленським. Ба більше, він готовий зустрітися в Москві.
- Також Росія буцімто ніколи не заявляла, що гарантії безпеки Києву можуть бути надані в обмін на території.
- Кремль переконує, що для розв'язання будь-яких територіальних питань українська влада повинна провести референдум.