Якщо ж ні – доведеться "вирішити все збройним шляхом". Російського президента цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін може почати мирні переговори вже восени: Politico вказали на роль Буданова в події

Що каже Путін про завершення війни в Україні?

За словами диктатора, після того, як Кремль через наполегливі заклики західноєвропейських колег нібито відвів свої війська від Києва, йому сказали: "Тепер будемо воювати доти, доки ви нам голову не відвернете, або ми вам".

Однак Путін усе ж буцімто "бачить світло в кінці тунелю" та сподівається на "здоровий глузд". Він вважає можливим домовитися про "прийнятний варіант" завершення війни в Україні.

Цьому сприяють, зокрема, настрій чинної адміністрації США та заклики знайти вирішення ситуації.

У разі неможливості мирно розв'язати українське питання, Росії доведеться вирішувати поставлені завдання збройним шляхом,

– пригрозив російський президент.

Які варіанти врегулювання розглядає Кремль?

Путін переконує, що підходи до врегулювання "українського питання" можуть бути різними.

Нібито є ті, хто хоче воювати до останнього українця, а також ті, хто намагається знайти мирне рішення. До другої категорії диктатор відніс представників чинної американської адміністрації.

За його словами, російські військовослужбовці в переважній більшості виступають за те, щоб країна-агресорка досягла всіх своїх цілей, визначених ще на початку "СВО".

Усе інше має другорядне значення. А як? Краще, звичайно, мирним шляхом, мирними засобами,

– поділився висновками.

Путін завершив візит до Китаю: головні заяви