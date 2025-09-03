Если же нет – придется "решить все вооруженным путем". Российского президента цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Что говорит Путин о завершении войны в Украине?

По словам диктатора, после того, как Кремль из-за настойчивых призывов западноевропейских коллег якобы отвел свои войска от Киева, ему сказали: "Теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, или мы вам".

Однако Путин все же якобы "видит свет в конце тоннеля" и надеется на "здравый смысл". Он считает возможным договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине.

Этому способствуют, в частности, настроение действующей администрации США и призывы найти решение ситуации.

В случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем,

– пригрозил российский президент.

Какие варианты урегулирования рассматривает Кремль?

Путин убеждает, что подходы к урегулированию "украинского вопроса" могут быть разными.

Якобы есть те, кто хочет воевать до последнего украинца, а также те, кто пытается найти мирное решение. Ко второй категории диктатор отнес представителей действующей американской администрации.

По его словам, российские военнослужащие в подавляющем большинстве выступают за то, чтобы страна-агрессор достигла всех своих целей, определенных еще в начале "СВО".

Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами,

– поделился выводами.

