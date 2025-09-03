Российский диктатор назвал украинского лидера "действующим главой администрации". Его выступление цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Почему Путин снова отрицает легитимность Зеленского?
По словам диктатора, он никогда не исключал возможности встречи с Зеленским, более того, готов провести ее в Москве. Однако в этом вопросе Путина все же беспокоит то, что президентские полномочия украинского лидера якобы закончились.
Нужно просто внимательно прочитать текст... Никаких способов продления полномочий Президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Избрали на 5 лет, 5 лет прошло. Все..
– убеждает глава Кремля.
По его мнению, то, что выборы во время военного положения не проводятся, не означает автоматического продления полномочий президента. Их якобы нужно передать спикеру Верховной Рады, в том числе и полномочия Верховного Главнокомандующего ВСУ.
Что предлагает Кремль Украине?
Путин также озвучил несколько советов – чтобы Киев сохранил легитимность и принимал полноценное участие в процессах мирного урегулирования.
Прежде всего для решения территориальных вопросов якобы необходимо провести референдум, для чего нужна отмена военного положения. И именно это ведет к проведению президентских выборов.
И этот процесс будет продолжаться бесконечно. Результат выборов непонятен, но после этого надо получить заключение Конституционного суда... У него (Конституционного суда – 24 Канал) нет кворума для принятия решений,
– считает глава Кремля.
Поэтому, по его мнению, проводить встречи с "действующим главой администрации" Украины, то есть Зеленским, – "просто путь в никуда". В то же время Путин якобы никогда не отказывался даже от этого.
Визит Путина в Китай: главные заявления
- Путин заявил, что договориться о "приемлемом варианте" прекращения войны в Украине возможно, иначе Россия якобы будет вынуждена решить вопрос вооруженным путем.
- По словам диктатора, Россия сейчас борется не за украинские территории, а за "права человека" на них.
- По мнению Путина, передача Киеву замороженных российских активов нанесет большой вред международной экономике, и "умные" западные лидеры это понимают.