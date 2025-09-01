Трамп подставил США в игре с Россией, Китаем и Индией. Об этом Джон Болтон рассказал в интервью Sky News, передает 24 Канал.

К теме Дипломатия силы: The Times считает, что Путин начал новую попытку запугивания Украины

Как политика Трампа помогла Путину?

Бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Джон Болтон раскритиковал политику действующего президента США.

Он заявил, что Трамп не только навредил многолетним дипломатическим усилиям Запада, но и открыл двери к сближению Индии, России и Китая.

Болтон также считает, что шансы на мир в Украине ухудшились после саммита Трампа с Путиным на Аляске.

Я думаю, что все рушится. Шансы на мир в Украине теперь хуже, чем до саммита в Аляске,

– заявил Болтон.

По мнению бывшего советника, нынешняя геополитическая реальность – результат недальновидной дипломатии Трампа, который последними решениями оттолкнул Индию ближе к России и Китаю.

Обратите внимание! Дональд Трамп 6 августа подписал указ о введении пошлины против Индии в размере 25% из-за импорта российской нефти. Такие действия в Индии назвали "несправедливыми" и пообещали принять меры.

Болтон считает, что президент США фактически перечеркнул десятилетия работы над переориентацией Нью-Дели на сотрудничество с Западом.

Введение жестоких санкций пришлось на момент, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди, по словам Болтона, был настроен на тесное сотрудничество с США.

К слову, по Украине, Болтон заявил, что саммит на Аляске был роковой ошибкой.

По его словам, Трамп фактически предоставил Путину пространство для маневра, не добившись никаких уступок от Кремля, тогда как Россия только нарастила удары по гражданским в Украине.

Я считаю, что его (Трампа – 24 Канал) унизили. Он этого даже не осознает, но Путин убежден, что старая магия КГБ снова работает. Ему удается обманывать Трампа – и это очень выгодно Кремлю,

– подытожил Болтон.

Болтон также не исключает, что Трамп и в дальнейшем будет дистанцироваться от усилий, направленных на достижение мира в Украине. Вместо этого он продолжит демонстрировать слабость перед Путиным.

Какова ситуация с мирными переговорами?