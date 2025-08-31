Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.

Смотрите также Это уже происходит, – экс-спикер НАТО спрогнозировал действия Путина после завершения войны

Для чего и как Путин пытается запугать Украину?

Россия за последние недели резко нарастила интенсивность атак по Украине. В издании считают, что это для принуждения Киева пойти на мир на выгодных для Кремля условиях. Так, только за одну ночь на украинские города выпустили более 540 дронов и 50 ракет, еще несколько дней до того почти 600 беспилотников и 31 ракету.

Больше всего на днях пострадал Киев, где погибли 25 мирных жителей. Повреждены объекты энергетики, предприятия, а также разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная. Также во Львове погиб политик Андрей Парубий, хотя прямая связь этого преступления с войной пока не подтверждена.

СМИ напомнило, что после российских атак президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль выбрал "баллистику вместо дипломатии" и призвал партнеров к новым санкциям против россиян.

Эксперты считают, что Россия пытается таким образом навязать свою "дипломатию силы", создав атмосферу страха. В то же время сообщается, что производственные возможности России ограничены. По данным аналитиков ежесуточно страна-агрессор может выпускать не более 200 дронов и несколько ракет.

По оценке авторов, цель последних ударов заключается не в срыве переговоров или демонстративном унижении Дональда Трампа. Кремль, мол, стремится занять позицию силы перед возможными договоренностями.

Также, по мнению издания, Путин хочет показать готовность "ухудшать ситуацию", если его требования не будут приняты. Москва пытается намекнуть, что даже войска союзников Европы якобы не будут иметь безопасности без ее согласия.

Как мир реагирует на атаки россиян?

На Западе удары расценили как попытку саботировать мирные переговоры. Например, премьер Британии Кир Стармер обвинил Путина в срыве мира, а глава МИД Дэвид Ламми вызвал российского посла. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что "Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину".

Даже Дональд Трамп согласился на новый пакет помощи Украине в 329 миллионов долларов, который предусматривает укрепление ПВО Patriot.

Последние заявления россиян о войне