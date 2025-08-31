Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил экс-спикер НАТО, экс-заместитель помощника Генсека Джейми Ши, подчеркнув, что следствием ведения боевых действий в Украине для России стала цифра в более чем один миллион погибших и раненых российских бойцов.

У НАТО будет 5 – 10 лет на передышку

Кроме потерь живой силы, армия страны-агрессора потеряла на войне против Украины тысячи танков и другой техники. Как отметил Джейми Ши, российская военная промышленность также понесла удар.

Поэтому экс-спикер НАТО выразил сомнение, что после вероятного подписания мирного соглашения Россия будет способна сразу начинать новую вооруженную агрессию даже, если она достигнет определенного успеха в Украине. Тем более Россия, по его словам, не станет в таком истощенном состоянии атаковать страны НАТО.

Ей понадобится время, чтобы восстановить силы, перестроить армию, реформировать структуры. НАТО получит определенный период передышки: 5 или 10 лет, которые следует использовать для наращивания собственного военного потенциала,

– считает Джейми Ши.

Присутствие российских войск на границе между Украиной и Западом не сейчас, а в будущем было бы, как заметил экс-спикер НАТО, было бы чрезвычайно тревожным и опасным сигналом. Это, по его словам, неизбежно приведет к увеличению оборонных расходов и активизации военного строительства в пределах самого Альянса.

Мир, со слов экс-спикера НАТО, на таких условиях не может быть хорошим знаком. Путин будет поощрен мыслью, что агрессия приносит результат.

К каким действиям будет прибегать Кремль?

В краткосрочной перспективе, как предположил Джейми Ши, вероятно продолжатся попытки России расколоть Запад, обольстить США, разделить ЕС, расшатать НАТО и вести гибридные атаки. Такие страна-агрессор осуществляет и сегодня.

"Есть множество активностей России, направленных на то, чтобы сыграть на наших внутриполитических разногласиях и ослабить нас перед возможной масштабной военной агрессией со стороны России. Это уже происходит, но после завершения войны Россия будет пытаться ускорить такие операции", – спрогнозировал экс-спикер НАТО.

Ведь по мнению Кремля это дешевый инструмент, а Европа не реагирует на такие гибридные атаки с должной решимостью.

