Именно поэтому присутствие соответствующего контингента является единственной реальной гарантией безопасности, за исключением вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету The Hill.

Что будет лучшей гарантией для Украины?

Генсек НАТО Марк Рютте отмечал на прошлой неделе в Киеве, что гарантии для Украины должны быть такими, чтобы Владимир Путин, "сидя в Москве, даже не подумал снова атаковать Украину". И для этого нужно реальное участие.

Обозреватели Джонатан Свит и Марк Тот пишут, что присутствие войск на земле является единственным сдерживающим фактором, который Россия будет воспринимать серьезно. Отмечается, что США и Европа должны стать настоящими защитниками для Украины.

По мнению обозревателей, Белый дом и Брюссель должны признать, что цель России заключается в систематическом и полном уничтожении Украины и ее культуры, а все требования и так называемые уступки Владимира Путина направлены на достижение этого.

Согласно обнародованной информации, Кремль пытается создать условия для проведения будущих операций, устраняя препятствия. Напоминают, что такую свою тактику Россия продемонстрировала собственными действиями во время войны в Чечне.

В свою очередь Украина усвоила урок из проваленного Будапештского меморандума 1994 года, что гарантии безопасности, не закреплены юридически с четкими и нерушимыми обязательствами, не стоят бумаги, на которой они написаны.

Сейчас Украине предлагают гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, чтобы поощрить президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность заключения мирного соглашения с Россией. Впрочем, никто не знает, как именно это будет выглядеть в действии.

Согласно статье, нападение на одного или нескольких членов НАТО в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них всех", в результате чего союзники должны оказать помощь стороне, реализуя право на самооборону.

Но главный вопрос заключается в том, как это можно реализовать без присутствия военных на местах. Решение о предоставлении военной поддержки Украине должно приниматься до атаки России, а не через 24 часа после нее.

В материале отмечают, что необходимо создать оборону. Страны НАТО, которые предоставляют силы, должны держать подразделения в постоянной боевой готовности вдоль украинской границы или с военных баз на территории Украины.

Без войск на земле решение о защите Украины через 24 часа после нападения России уже не будет защитой, а лишь попыткой вступить в контакт. Предварительным условием должно быть преимущество в воздухе, то есть боевые воздушные патрули, подобные миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии, обеспечивающие противовоздушную оборону и непосредственную воздушную поддержку наземных сил,

– говорится в статье.

Обозреватели отмечают, что до второго российского вторжения должно быть принято сложное, но правильное решение. В противном случае, если повторение нападения произойдет, будет принято легкое, но неправильное решение.

"Мир в Украине нельзя достичь дешево. Привлекательность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, является обманчивой. Запад должен заставить Путина прекратить атаки – а это означает, что нужно действительно что-то делать, а не уступать российским требованиям. Единственный реальный способ изменить расчеты Путина по расходам – это применить санкции и предоставить Украине оружие, необходимое для победы", – резюмировали обозреватели.

Что известно о таком предложении гарантий?