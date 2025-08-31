Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив ексречник НАТО, ексзаступник помічника Генсека Джеймі Ши, підкресливши, що наслідком ведення бойових дій в Україні для Росії стала цифра у понад один мільйон загиблих і поранених російських бійців.

У НАТО буде 5 – 10 років на перепочинок

Крім втрат живої сили, армія країни-агресорки втратила на війні проти України тисячі танків та іншої техніки. Як зазначив Джеймі Ши, російська військова промисловість також зазнала удару.

Тому ексречник НАТО висловив сумнів, що після ймовірного підписання мирної угоди Росія буде здатна одразу розпочинати нову збройну агресію навіть, якщо вона досягне певного успіху в Україні. Тим більше Росія, з його слів, не стане в такому виснаженому стані атакувати країни НАТО.

Їй знадобиться час, щоб відновити сили, перебудувати армію, реформувати структури. НАТО отримає певний період перепочинку: 5 або 10 років, які слід використати для нарощення власного військового потенціалу,

– вважає Джеймі Ши.

Присутність російських військ на кордоні між Україною та Заходом не зараз, а в майбутньому була б, як зауважив ексречник НАТО, була б надзвичайно тривожним і небезпечним сигналом. Це, з його слів, неминуче призведе до збільшення оборонних витрат і активізації військового будівництва в межах самого Альянсу.

Мир, зі слів ексспікера НАТО, на таких умовах не може бути добрим знаком. Путін буде заохочений думкою, що агресія приносить результат.

До яких дій вдаватиметься Кремль?

У короткостроковій перспективі, як припустив Джеймі Ши, ймовірно продовжаться спроби Росії розколоти Захід, звабити США, розділити ЄС, розхитати НАТО та вести гібридні атаки. Такі країна-агресорка здійснює і сьогодні.

"Є безліч активностей Росії, спрямованих на те, щоб зіграти на наших внутрішньополітичних розбіжностях і послабити нас перед можливою масштабною військовою агресією з боку Росії. Це вже відбувається, але після завершення війни Росія намагатиметься прискорити такі операції", – спрогнозував ексспікер НАТО.

Адже на думку Кремля це дешевий інструмент, а Європа не реагує на такі гібридні акати з належною рішучістю.

