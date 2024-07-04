Про це повідомив заступник помічника Генерального секретаря з політичних питань Організації Джеймс Аппатурай, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Росія посилює атаки

Представник Північноатлантичного Альянсу розповів, що Росія здійснює кібератаки проти країн НАТО, політичних партій та критичної інфраструктури. Крім того, РФ використовує програми-вимагачі, які шифрують файли та вимагають гроші за розблокування, задля встановлення вірусного програмного забезпечення, зокрема у промислових системах управлення.

Китай також становить кіберзагрозу, зокрема через програмне забезпечення Volt Typhoon, яке впроваджують у критичну інфраструктуру. Під час саміту НАТО у Вашингтоні Альянс планує дати чітку відповідь цим загрозам.

Ми підвищуємо рівень нашої гри, коли йдеться про кіберпростір. Це включає підвищення стандартів кіберзахисту критично важливої інфраструктури.Ми повинні робити більше, але це не означає "око за око". Ми повинні робити правильні дипломатичні, юридичні та економічні кроки, такі як санкції,

– сказав Джеймс Аппатурай.

Він додав, що в США та серед країн Європи також значно зросли гібридні атаки. Про це свідчать підпали автобусних станції, сходження потягу з рейок, напади на політиків та їхню власність, і навіть вбивства.

"Більшість з них (атак – 24 канал) можна покласти на росіян. Ми пройшли через період, коли країни НАТО вислали значну кількість російських так званих дипломатів, а потім ми побачили спад такої зловмисної розвідувальної діяльності. Але зараз вона знову зростає разом з повним спектром гібридних атак", – сказав представник НАТО.

До слова, нещодавно видання The Times писало, що НАТО має серйозні підозри, що Росія могла замінувати критичну підводну інфраструктуру Європейського Союзу в Північному морі. Підозри з'явилися після отримання даних від компаній, що управляють ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями.