Там зазначають, що російські хакери вже давно націлилися на нідерландську державну службу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Новини до теми Росія створює для НАТО гібридні загрози: вони можуть спровокувати значні втрати

Що відомо про російські гібридні атаки

Директор нідерландського агентства військової розвідки MIVD Пітер Рісінк у щорічному звіті відомства заявив, що агентство фіксує зростання російської загрози в Європі, зокрема "після можливого закінчення війни проти України".

Конфлікт у сірій зоні між війною і миром став реальністю. Все більше і більше державних суб'єктів намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Росія все більше готова йти на ризики,

– каже Рісінк.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Нідерландів заявили, що вперше виявили атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби ще минулого року. Там також повідомили, що зафіксували російську кібероперацію проти критичної інфраструктури в Нідерландах, можливо, як підготовку до саботажу.

Варто зазначити, що МВС Нідерландів описує такі атаки як поєднання традиційних актів шпигунства з кібератаками та іншими спробами вплинути на суспільство, щоб підірвати його.

У відомстві повторили свої попередження щодо шпигунських дій російських структур, які складають карти інфраструктури в Північному морі, а також щодо актів саботажу, що спрямовані на інтернет-кабелі, водо- та енергопостачання.

Зауважимо, що раніше представник НАТО також повідомляв про збільшення кількості гібридних атак у Європі. За його словами, здебільшого за ними стоять росіяни. Він пояснив, що Росія здійснює кібератаки проти країн Альянсу, політичних партій та критичної інфраструктури, використовуючи програми-вимагачі та вірусне програмне забезпечення.