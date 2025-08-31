Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sunday Times.

Для чого і як Путін намагається залякати Україну?

Росія за останні тижні різко наростила інтенсивність атак по Україні. У виданні вважають, що це для примушення Києва піти на мир на вигідних для Кремля умовах. Так, лише за одну ніч на українські міста випустили понад 540 дронів і 50 ракет, ще кілька днів до того майже 600 безпілотників і 31 ракету.

Найбільше днями постраждав Київ, де загинули 25 мирних мешканців. Пошкоджено об'єкти енергетики, підприємства, а також розвідувальний корабель "Сімферополь" у гирлі Дунаю. Також у Львові загинув політик Андрій Парубій, хоча прямий зв'язок цього злочину з війною поки не підтверджено.

ЗМІ нагадало, що після російських атак президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль обрав "балістику замість дипломатії" та закликав партнерів до нових санкцій проти росіян.

Експерти вважають, що Росія намагається таким чином нав'язати свою "дипломатію сили", створивши атмосферу страху. Водночас повідомляється, що виробничі можливості Росії обмежені. За даними аналітиків щодоби країна-агресорка може випускати не більше 200 дронів та кілька ракет.

За оцінкою авторів, мета останніх ударів полягає не у зриві переговорів чи демонстративному приниженні Дональда Трампа. Кремль, мовляв, прагне зайняти позицію сили перед можливими домовленостями.

Також, на думку видання, Путін хоче показати готовність "погіршувати ситуацію", якщо його вимоги не будуть прийняті. Москва намагається натякнути, що навіть війська союзників Європи нібито не матимуть безпеки без її згоди.

Як світ реагує на атаки росіян?

На Заході удари розцінили як спробу саботувати мирні переговори. Наприклад, прем'єр Британії Кір Стармер звинуватив Путіна у зриві миру, а глава МЗС Девід Ламмі викликав російського посла. Голова європейської дипломатії Кая Каллас підкреслила, що "Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну".

Навіть Дональд Трамп погодився на новий пакет допомоги Україні у 329 мільйонів доларів, який передбачає зміцнення ППО Patriot.

