Окупанти цілять по об'єктах, які відіграють ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Раніше агресор уникав подібних ударів. На це звернув увагу військовий оглядач Bild Юліан Рьопке, передає 24 Канал.

Як Росія змінила удари по Україні?

Так, у ніч проти 6 грудня росіяни запустили по Україні понад 700 дронів та ракет різного типу.

Одним із головних ударів став обстріл важливої залізничної інфраструктури у Фастові під Києвом. Ворог пошкодив вузлову станцію, вокзал, депо для електричок і парк поїздів.

Раніше Росія регулярно била по залізниці переважно на сході України.

Серйозно постраждав і сортувальний центр "Нової пошти" у Дніпрі – найбільшої приватної поштової компанії країни. Місцеві жителі повідомляють, що знищено десятки тисяч посилок, зокрема призначені для військових – каски, прилади нічного бачення тощо.

Під ударами залишається і медична логістика: з кінця листопада Росія цілеспрямовано атакує центральні склади, які забезпечують лікарні.

Після удару по складу у Львові 600 медзакладів залишилися без постачання.

Енергетика також у переліку головних цілей. Через зруйновані мережі мешканці багатьох регіонів змушені жити по 12 – 16 годин на добу без світла, повідомив голова "Укренерго" Віталій Зайченко.

Що відомо про останні російські удари по Україні?