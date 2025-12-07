Оккупанты целят по объектам, которые играют ключевую роль в обеспечении жизни миллионов людей. Ранее агрессор избегал подобных ударов. На это обратил внимание военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, передает 24 Канал.

Смотрите также Чрезвычайная ситуация после обстрела в Горишних Плавнях: в громаде кое-где восстановили подачу воды

Как Россия изменила удары по Украине?

Так, в ночь на 6 декабря россияне запустили по Украине более 700 дронов и ракет различного типа.

Одним из главных ударов стал обстрел важной железнодорожной инфраструктуры в Фастове под Киевом. Враг повредил узловую станцию, вокзал, депо для электричек и парк поездов.

Ранее Россия регулярно била по железной дороге преимущественно на востоке Украины.

Серьезно пострадал и сортировочный центр "Новой почты" в Днепре – крупнейшей частной почтовой компании страны. Местные жители сообщают, что уничтожены десятки тысяч посылок, в частности предназначенные для военных – каски, приборы ночного видения и тому подобное.

Под ударами остается и медицинская логистика: с конца ноября Россия целенаправленно атакует центральные склады, которые обеспечивают больницы.

После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без снабжения.

Энергетика также в перечне главных целей. Из-за разрушенных сетей жители многих регионов вынуждены жить по 12 – 16 часов в сутки без света, сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Что известно о последних российских ударах по Украине?