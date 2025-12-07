В громаде все службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на официальной Facebook-странице Горишнеплавновского городского совета.

Смотрите также Время отключений света снова увеличили: где обновили графики в Украине 7 декабря

Что известно о чрезвычайной ситуации в Горишних Плавнях?

С 01:00 объекты критической инфраструктуры перевели на питание от генераторов, а пункты несокрушимости начали работу с 10:00.

Из-за неисправности генератора третьего водоподъема, который отвечает за водоснабжение города, продолжаются восстановительные работы. При необходимости планируют установить резервный агрегат. Временно ввели график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. Система водоотведения работает без изменений.

Городская больница получает электроэнергию от генераторов, а вопрос альтернативного теплоснабжения пока прорабатывают.

Отопление в городе пока отсутствует. Ожидают приезда специалистов, которые должны настроить импортное оборудование и восстановить работу системы теплоснабжения.

По состоянию на утро в громаде продолжаются работы по возвращению электричества, тепла и воды.

Ситуация также сложная в Кременчуге