У громаді всі служби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на офіційній Facebook-сторінці Горішньоплавнівської міської ради.
Що відомо про надзвичайну ситуацію у Горішніх Плавнях?
З 01:00 об’єкти критичної інфраструктури перевели на живлення від генераторів, а пункти незламності розпочали роботу з 10:00.
Через несправність генератора третього водопідйому, який відповідає за водопостачання міста, тривають відновлювальні роботи. За потреби планують встановити резервний агрегат. Тимчасово ввели графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 18:00 до 20:00. Система водовідведення працює без змін.
Міська лікарня отримує електроенергію від генераторів, а питання альтернативного теплопостачання наразі опрацьовують.
Опалення в місті поки що відсутнє. Очікують приїзду спеціалістів, які мають налаштувати імпортне обладнання та відновити роботу системи теплопостачання.
Станом на ранок у громаді тривають роботи з повернення електрики, тепла й води.
Ситуація також складна у Кременчуку
Росіяни атакували Полтавщину й зокрема Кременчук в ніч проти 7 грудня. На місто летіли близько 20 БпЛА. Через масовану атаку горіли підприємства.
У місті є проблеми з водо- та теплопостачанням. Подачу води частково відновлюють за допомогою автономних джерел живлення. Проводиться також стабілізація електромережі.
Для того, щоб полагодити мережу теплопостачання потрібні значні ресурси та залучення резервних засобів.
До ліквідації наслідків залучені 190 надзвичайників та 50 одиниць техніки.
Близько опівночі 7 грудня росіяни вгатили десятками дронів по Кременчуку та громаді. Атака не минула без наслідків, але, на щастя, про постраждалих не повідомляється.