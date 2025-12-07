У громаді всі служби працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на офіційній Facebook-сторінці Горішньоплавнівської міської ради.

Що відомо про надзвичайну ситуацію у Горішніх Плавнях?

З 01:00 об’єкти критичної інфраструктури перевели на живлення від генераторів, а пункти незламності розпочали роботу з 10:00.

Через несправність генератора третього водопідйому, який відповідає за водопостачання міста, тривають відновлювальні роботи. За потреби планують встановити резервний агрегат. Тимчасово ввели графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 18:00 до 20:00. Система водовідведення працює без змін.

Міська лікарня отримує електроенергію від генераторів, а питання альтернативного теплопостачання наразі опрацьовують.

Опалення в місті поки що відсутнє. Очікують приїзду спеціалістів, які мають налаштувати імпортне обладнання та відновити роботу системи теплопостачання.

Станом на ранок у громаді тривають роботи з повернення електрики, тепла й води.

Ситуація також складна у Кременчуку