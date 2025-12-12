Дрисколл считается близким другом вице-президента США Джей Ди Венса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
За что Дрисколла отстранили от переговоров?
По данным издания, решение связано с тем, что Дрисколл, вероятно,!"превысил свои полномочия".
Он, как считается, перестарался, и ему дали по рукам,
– сказал источников.
Дрисколл имеет давние связи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, и его влияние в команде президента Дональда Трампа быстро росло.
Украинские и европейские чиновники видят в его отстранении элемент борьбы между различными центрами влияния в администрации США за контроль над мирным процессом.
Напомним, в ноябре именно Дрисколлу поручили передать президенту Украины Владимиру Зеленскому разработанный в Вашингтоне план из 28 пунктов.
Уиткофф предлагает Украине пойти на определенные уступки
Посланник Трампа думает, что отказ Украины от 25% Донетчины якобы позволит быстрее наладить связь с Москвой и достичь "справедливого мира".
Так Уиткофф надеется избежать "более длинной и более разрушительной войны".
В Киеве от этой идеи категорически отказываются. Там убеждают, что сдача Донбасса не будет иметь хороших последствий.