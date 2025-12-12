Дрісколл вважається близьким другом віцепрезидента США Джей Ді Венса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Дивіться також Зеленський розповів, чи обмежать кількість ЗСУ у мирній угоді, та назвав цифру
За що Дрісколла усунули з переговорів?
За даними видання, рішення пов’язане з тим, що Дрісколл, ймовірно, !перевищив свої повноваження".
Він, як вважається, перестарався, і йому дали по руках,
– сказало джерел.
Дрісколл має давні зв’язки з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, і його вплив у команді президента Дональда Трампа швидко зростав.
Українські та європейські посадовці вбачають у його відстороненні елемент боротьби між різними центрами впливу в адміністрації США за контроль над мирним процесом.
Нагадаємо, у листопаді саме Дрісколлу доручили передати президенту України Володимиру Зеленському розроблений у Вашингтоні план із 28 пунктів.
Віткофф пропонує Україні піти на певні поступки
Посланець Трампа думає, що відмова України від 25% Донеччини нібито дозволить швидше налагодити зв'язок з Москвою та досягти "справедливого миру".
Так Віткофф сподівається уникнути "довшої та більш руйнівної війни".
У Києві від цієї ідеї категорично відмовляються. Там переконують, що здача Донбасу не матиме хороших наслідків.