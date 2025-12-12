Дрісколл вважається близьким другом віцепрезидента США Джей Ді Венса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

За що Дрісколла усунули з переговорів?

За даними видання, рішення пов’язане з тим, що Дрісколл, ймовірно, !перевищив свої повноваження".

Він, як вважається, перестарався, і йому дали по руках,

– сказало джерел.

Дрісколл має давні зв’язки з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, і його вплив у команді президента Дональда Трампа швидко зростав.

Українські та європейські посадовці вбачають у його відстороненні елемент боротьби між різними центрами впливу в адміністрації США за контроль над мирним процесом.

Нагадаємо, у листопаді саме Дрісколлу доручили передати президенту України Володимиру Зеленському розроблений у Вашингтоні план із 28 пунктів.

