Эти контакты состоялись именно тогда, когда администрация Трампа усиливала давление на Украину с требованием прекратить войну и отдать свои территории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Зачем Умеров встречался с представителями ФБР?

По информации издания, глава переговорной группы Украины Рустем Умеров за последние несколько недель уже трижды посетил Майами. Там он обсуждал условия потенциального завершения войны с Россией со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Однако стало известно, что во время этих поездок он имел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино.

Западные дипломаты и чиновники бьют тревогу, ведь цель и намерения этих разговоров неизвестны. Некоторые предполагают, что украинские представители могли искать у руководства ФБР определенные гарантии, или возможную защиту от будущих коррупционных обвинений. Другие считают, что такой неформальный контакт может стать инструментом влияния на Киев, чтобы склонить его к принятию мирного плана Трампа, который является достаточно не выгодным для Украины.

Известно, что представители ФБР Патель и Бонгино неоднократно критически высказывались в отношении Украины. В частности Патель настаивал проверить, не злоупотреблял ли Киев американскими средствами, а Бонгино обвинял Зеленского в якобы сокрытии коррупционных действий сына Джо Байдена. По словам заместителя Пателя, Трамп имеет серьезное недоверие к украинскому президенту "из-за того, что он и некоторые люди в его правительстве сделали, чтобы замять под ковер безумие Джо Байдена".

СМИ отмечают, что эти встречи состоялись в достаточно критический для Украины момент. Именно тогда, когда администрация Трампа настаивала принять совсем невыгодный для Украины мирный план, согласно которому она потеряет свои территории. Поэтому контакты Умерова с ФБР вызвали беспокойство у западных союзников Украины.

Как эти встречи комментируют в Украине и США?

Посол Украины в США подтвердила факт встреч Умерова с представителями ФБР и сообщила, что стороны обсуждали исключительно вопросы национальной безопасности, которые не могут разглашаться.

В Офисе президента отказались комментировать детали встречи, назвав попытки связать их с коррупцией необоснованными. Так же не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию и в СНБО. Мол, все контакты происходят в соответствии с задачами государства, а некоторые из них "выполняются официально, но не публично".

В то же время в ФБР заявили, что переговоры касались сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности США и Украины, а тема коррупции не была главной во время разговора и поднималась только один раз. Там отметили, что утверждение о неуместном характере этих встреч является "полной чушью".

В Белом доме также прокомментировали эти контакты, отметив, что американские чиновники регулярно общаются с международными партнерами по безопасности, а команда Трампа общается как с российской, так и с украинской сторонами для поиска путей прекращения войны.

Как в посольстве Украины в США оценивают ход переговоров?