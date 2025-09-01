Что говорят в Германии о российских активах?
Об этом заявили лидеры фракций блока ХДС/ ХСС Йенс Спан и Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
Смотрите также 200 миллиардов евро из активов России хотят предоставить Украине: в ЕС ищут способ это сделать
Находясь с визитом в Киеве, представители коалиции в Бундестаге отметили, что сейчас европейские партнеры Украины продолжают обсуждать новые санкции против России и методы давления на Кремль.
Все варианты лежат на столе,
– подчеркнул Мирш.
Как сообщала Еврокомиссия, активов России на сумму около 210 миллиардов евро заморозили в ЕС за вторжение в Украину. Они принадлежат российскому Центробанку.
Где хранятся российские активы?
После начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году страны Запада в целом заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранил за рубежом Центробанк России. Наибольшие суммы заблокированы в Европе – прежде всего в международных депозитариях Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Франция). Остальные средства размещены в США, Японии и других государствах "Большой семерки".
Как используются российские активы?
- Замороженные активы России не используются прямо, хотя Украина, страны Балтии и Польша и призвали конфисковать их в пользу Киева. Однако некоторые страны ЕС выступили против этого, указывая на юридические риски и возможный ответ Кремля на такие действия. В частности, Германия и Бельгия ранее ставили под сомнение возможность конфискации этих средств.
- Однако проценты из заблокированных средств Евросоюз использует для поддержки Украины. В частности, ЕС недавно направил 1 миллиард евро Киеву из замороженных активов на так называемое "быстрое восстановление". Всего до конца года по инициативе ERA, начатой странами "Большой семерки", хотят передать более 18,5 миллиардов долларов.
- Вместе с тем в Евросоюзе уверяют, что не согласятся передать Москве замороженные активы после достижения перемирия. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что сначала Россия должна возместить Украине причиненный ущерб. А немецкий канцлер Фридрих Мерц насчитал, что Кремль должен заплатить около 500 миллиардов евро репараций.