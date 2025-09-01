Что говорят в Германии о российских активах?

Об этом заявили лидеры фракций блока ХДС/ ХСС Йенс Спан и Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Смотрите также 200 миллиардов евро из активов России хотят предоставить Украине: в ЕС ищут способ это сделать

Находясь с визитом в Киеве, представители коалиции в Бундестаге отметили, что сейчас европейские партнеры Украины продолжают обсуждать новые санкции против России и методы давления на Кремль.

Все варианты лежат на столе,

– подчеркнул Мирш.

Как сообщала Еврокомиссия, активов России на сумму около 210 миллиардов евро заморозили в ЕС за вторжение в Украину. Они принадлежат российскому Центробанку.

Где хранятся российские активы? После начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году страны Запада в целом заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранил за рубежом Центробанк России. Наибольшие суммы заблокированы в Европе – прежде всего в международных депозитариях Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Франция). Остальные средства размещены в США, Японии и других государствах "Большой семерки".

Как используются российские активы?