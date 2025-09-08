Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для ABC News.

Читайте также Путин придумал новый статус для Зеленского и выступил за референдум в Украине

Как Зеленский отреагировал на приглашение Путина?

Владимир Зеленский объяснил, что Путин избегает личной встречи с ним, зато стремится к переговорам с президентом США, чтобы "показать всем видео и фотографии своего присутствия".

По словам главы государства, глава Кремля предложил условия встречи, которые он не может принять. К тому же, как отметил Зеленский, Путин "играет в игры с Соединенными Штатами".

В интервью президент Украины также ответил на "приглашение" в Москву.

Он (Путин, – 24 Канал) может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно подвергается ракетным обстрелам и атакам,

– подчеркнул Зеленский.

На вопрос журналистки, что он считал бы победой для своей страны, Владимир Зеленский ответил, что это выживание Украины.

Цель Путина – оккупировать Украину. Путин, конечно, хочет полностью оккупировать нас. Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне. Поэтому для нас выживание – это победа. Потому что мы выживаем, сохраняя свою идентичность, свою страну, свою независимость,

– подытожил президент.

Что известно о встрече Зеленского и Путина?