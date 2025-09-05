Президент Украины уже отреагировал на циничное предложение главы Кремля, назвав его способом избежать реальных переговоров, передает 24 Канал.

Как Песков объяснил "приглашение" Зеленского в Москву?

Представитель Путина Дмитрий Песков объяснил, почему диктатор пригласил Зеленского в Москву. По его словам, Путин позвал украинского политика в российскую столицу не "капитулировать, а поговорить". Песков подтвердил, что диктатор знает о том, что Зеленский отверг его предложение прибыть в Россию.

Также Песков заявил, что "в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля". В то же время он добавил, что сроки завершения войны в Украине сейчас нельзя загадывать.

Что известно о вероятной встрече Зеленского и Путина?