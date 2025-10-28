Владимир Зеленский прокомментировал для журналистов вероятность встречи лидеров США, России и Украины. Президент отметил, что Дональду Трампу невыгодно договариваться с российским диктатором по завершению войны, не учитывая позицию Киева, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о возможности встречи с Путиным?
Глава государства сомневается, что глава Кремля захочет с ним встречаться. Путину договоренность между Россией и Украиной не нужна.
Сам президент говорит, что ему безразлично, в каком формате заканчивать войну. Главное – чтобы это не делали без Украины.
Владимир Зеленский допустил вариант, когда Трамп сначала встречается с Путиным, а потом с ним, чтобы согласовать позиции сторон. Однако ни в коем случае лидеры США и России не должны договариваться о судьбе Украины у нее за спиной.
Политик напомнил, что Дональд Трамп уже и так дал Путину "политические пасы", а тот ответил на них чистой ложью.
Поэтому для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что Дональду Трампу нужен успех в Украине.
"Если у Америки успех, значит мы можем очень быстро принять решение по восстановлению нашего государства, и найдется все для этого восстановления. Я точно получал сигналы от американской стороны. Для нас это важно знать и понимать", – отметил политик.
Что известно о вероятности встречи Зеленского, Путина и Трампа ?
- Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока мечтал свести Зеленского и Путина в одной комнате, чтобы те договорились об окончании войны. Впоследствии президент США понял, что все не так просто, как ему казалось.
- Затем он неоднократно настаивал на встрече лидеров Украины и России, допуская собственное присутствие.
- После саммита на Аляске в Белом доме заявляли, что начали подготовку к переговорам Зеленского и Путина. Говорили, что якобы глава Кремля пообещал Трампу встретиться с президентом Украины. Впоследствии в Москве опровергли эти сообщения из Вашингтона.
- Если Зеленский говорил, что готов встретиться с Путиным без каких-либо предварительных условий, то в Кремле придумывали множество отговорок, чтобы от таких переговоров уклониться.
- 16 октября Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и якобы убедил его в готовности к компромиссам. Политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшие недели. Однако впоследствии из-за отказа Кремля от прекращения огня встреча лидеров была отменена. А президент США впервые за свой второй срок пошел на санкции против России.