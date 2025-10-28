Володимир Зеленський прокоментував для журналістів ймовірність зустрічі лідерів США, Росії та України. Президент зауважив, що Дональду Трампу невигідно домовлятися із російським диктатором щодо завершення війни, не враховуючи позицію Києва, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про можливість зустрічі із Путіним?

Глава держави сумнівається, що очільник Кремля захоче з ним зустрічатися. Путіну домовленість між Росією та Україною не потрібна.

Сам президент каже, що йому байдуже, у якому форматі закінчувати війну. Головне – щоб це не робили без України.

Володимир Зеленський допустив варіант, коли Трамп спершу зустрічається із Путіним, а потім із ним, аби узгодити позиції сторін. Однак в жодному разі лідери США та Росії не повинні домовлятися про долю України у неї за спиною.

Політик нагадав, що Дональд Трамп вже й так дав Путіну "політичні паси", а той відповів на них чистою брехнею.

Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Дональду Трампу потрібен успіх в Україні.

"Якщо в Америки успіх, значить ми можемо дуже швидко ухвалити рішення щодо відновлення нашої держави, і знайдеться все для цього відновлення. Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти", – зазначив політик.

Що відомо про ймовірність зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа?