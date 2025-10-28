Владимир Путин поставил военному командованию задачу установить контроль над Покровском до середины ноября 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Как российские войска пытаются захватить Покровск?

По информации издания, отдельные российские подразделения уже проникли в город, хотя украинская сторона опровергает заявления о полном окружении. В Генштабе подтвердили, что в Покровске находится примерно 200 российских военных, и боевые действия продолжаются по всей линии фронта длиной более тысячи километров.

Financial Times отмечает, что Покровск до 2024 года был важным транспортно-логистическим центром, и его потеря создала бы серьезные трудности для украинской армии, открыв врагу путь на новые направления наступления.

Бои идут не только на подступах к городу, но и в его пределах, где действуют российские диверсионные группы. Украинское командование сообщает, что ситуация осложнена постоянными ударами по инфраструктуре, которые затрудняют логистику.

Наступление, что продолжается уже несколько месяцев, сопровождается постепенным продвижением российских войск в направлении Лимана и Константиновки. Основной удар противник концентрирует на районе Покровск-Мирноград – промышленной агломерации с довоенным населением около 100 тысяч человек.

Россия пытается выйти к стратегическим трассам и ударить по украинским маршрутам снабжения, используя беспилотники и артиллерию.

В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович отметил, что если Украина потеряет Покровско-Мирноградскую агломерацию, то врагу откроется путь на Днепропетровщину.

Какова ситуация в Покровске?