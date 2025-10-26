В Покровске сейчас находятся около 200 российских военнослужащих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова ситуация в Покровске?
По данным Генштаба, по состоянию на 26 октября на подступах к Покровску и в черте города продолжаются активные бои. Также враг накопил в самом городе более сотни военных.
Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих,
– говорится в сообщении.
Украинские военные пытаются стабилизировать ситуацию. В Покровске продолжаются стрелковые бои и работают подразделения БпЛА. Оккупанты хотят закрепиться в городской застройке, однако их действия срывают ВСУ.
Украинские защитники продолжают искать, уничтожать или брать в плен российских солдат. По словам Генштаба, бои отмечаются "высокой динамикой и интенсивностью", а украинские защитники держат оборону.
В последнее время, отмечают военные, российская армия активнее применяет бронетехнику в штурмах. Только с 20 по 25 октября зафиксировано 41 атаку с ее использованием, часть из которых именно на Покровском направлении.
В частности, 25 октября в районе Покровска в результате огневого воздействия уничтожено одну ББМ и два мотоцикла, а на направлении Балагана – одну ББМ противника. То есть все транспортные средства, которые враг задействовал в штурмах,
– написал Генштаб.
Последние новости с фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление и встретился с командирами. Он подчеркнул, что продолжается поиск и уничтожение диверсионных групп и взятие врага в плен.
Командующий НГУ Александр Пивненко сообщил, что продолжается острая фаза боевых действий. Прежде всего на Купянском, Покровском и Лиманском направлениях.
На днях ВСУ освободили село Сухецкое Покровского района Донецкой области.