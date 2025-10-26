Сирский отметил, что в очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

Что сказал Сырский о ситуации на Покровском направлении?

Во время поездки на Покровское направление главнокомандующий ВСУ заслушал доклады по оперативной обстановке и обсудил комплекс вопросов с целью усиления устойчивости украинской обороны, недопущения дальнейшего продвижения российских войск.

Актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении,

– отметил он.

Александр Сырский заверил, что государство работает над обеспечением наших войск всем необходимым, в частности над повышением эффективности борьбы с российскими БпЛА и артиллерией. Для этого он отдал необходимые распоряжения.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ отметил, что нечестность имеет слишком высокую цену – жизни украинских воинов, поэтому его первым требованием является правда, какой бы она ни была. Сырский считает, что командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром.

Также во время поездки он вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем и поблагодарил воинов за стойкость, результативность и профессионализм.

Какая ситуация на Покровском направлении: коротко о главном