Украинские силы остановили весенне-летнее наступление России и продолжают активно разрушать и другие их планы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет 24 Канал.

Что известно о ситуации на фронте?

По словам главнокомандующего ВСУ ситуация на поле боя остается сложной, однако российские войска не могут достичь значительных стратегических успехов.

В сентябре оккупанты потеряли 29 тысяч личного состава, еще уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику. С начала 2025 года взято в плен 2060 российских военнослужащих.

Планы Кремля захватить критически важные населенные пункты в очередной раз потерпели поражение, поэтому руководство российской армии каждый раз откладывает сроки выполнения задач.

В то же время украинцы продолжают уничтожать планы врага, применяя асимметричную тактику для уменьшения преимущества оккупантов в количестве личного состава и вооружения.

Сейчас украинские силы вытесняют захватчиков из Сумской и Донецкой областей и имеют немалые достижения в восстановлении контроля над населенными пунктами в Запорожской области.

Какой план россиян на осень?

По словам военного эксперта Романа Свитана, в течение двух месяцев от врага стоит ожидать интенсивных боестолкновений. Ведь за время оперативной паузы оккупанты накопили силы, технику, в частности топливо.

Сейчас вторая волна техники, личного состава вышла на линию боевого соприкосновения. Мы пытаемся "отминусовать" те колонны, которые движутся, идут десятки машин, а не одна или две. Наша артиллерия сдерживает их, а FPV-дроны пробираются в тыл еще до подхода,

– рассказывает Свитан.

Россияне стремятся усилить давление на украинские позиции и отодвинуть их по линии от Запорожской области до Славянска Донецкой области. Эксперт отметил наличие проблем на юго-восточном Славянском направлении фронта. И добавил, что вражеские ДРГ уже пытаются пройти в Константиновку и обойти Покровск.

Россияне пытаются протиснуться с юго-востока на северо-запад, чтобы окружить Орехов и двигаться в сторону Днепра. Именно это направление является крайне опасным, ведь если противнику удастся обойти Орехов с севера, он может приблизиться к Запорожью.

О каких успешных операциях украинских сил нам известно?