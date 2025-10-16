Однако враг имел частичный успех в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какие изменения на фронте по данным ISW?

По данным аналитиков, российские войска 15 октября наступали на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Накануне, 14 и 15 октября, оккупанты также атаковали в Курской и Сумской областях.

Одной из ключевых задач России называют стремление отбросить ВСУ от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в зону досягаемости артиллерии.

В этот же день войска России пытались продвинуться на севере Харьковской области, однако успеха не имели. На направлении Великого Бурлука украинские войска удерживают позиции и, вероятно, продвинулись вперед, что подтверждают геолокационные данные от 11 октября.

На Купянском направлении Россия пыталась преодолеть реку Оскол и били по мостам, но без успеха. Аналогично атаки на Боровском и Лиманском направлении не дали результата.

Ситуация на фронте за 15 октября / Карты ISW

На Донецкой области 15 октября российские войска атаковали на Северском, Константиновско-Дружковском и Добропольском направлениях, но продвинуться не смогли. Зато на Покровском направлении, по данным ISW, подтверждено недавнее продвижение врага.

На Новопавловском направлении успехов враг не имел. Однако фиксируется продвижение на Великомихайловском.

У Запорожской области российские войска продвинулись на востоке. Враг наступал и на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

На Херсонском направлении оккупанты также продолжили наступление, однако подтвержденных достижений не имеют.

Ситуация на фронте за 15 октября / Карты ISW

