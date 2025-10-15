Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника НАТО для "РБК-Украина".
К теме Путин должен был победить Украину за неделю, но скоро начнется четвертый год, – Трамп
Что известно о потерях России в бронетехнике?
По словам собеседника издания, сейчас потери страны-агрессора составляют от 4 000 до 9 000 танков и около 20 000 бронированных машин.
Представитель Альянса отметил, что россияне активно используют советские запасы, разбирая старую технику для поддержания в рабочем состоянии действующих систем.
Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось,
– подчеркнул представитель НАТО.
В то же время Россия сейчас производит около 130 танков ежемесячно, то есть примерно 1 600 единиц техники в год.
Стоит отметить, что в сентябре Россия теряла в среднем 950 военных ежедневно – это чуть больше, чем в августе, однако меньше, чем весной и летом.
Что известно о потерях России в войне за последнее время еще?
Представитель руководства НАТО рассказал журналистам, что российские потери в войне против Украины превысили 1,1 миллиона человек. Из них более 250 тысяч погибли в бою.
В Генштабе ВСУ в сводке за утро 15 октября отметили, что потери врага в боевых бронированных машин составляют 23 375 единиц. Также оккупанты навсегда оставили на линии фронта еще 11 259 танков.
Интересно, что заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предположил в эфире 24 Канала, что в 2026 году Россия может быть финансово неспособной обеспечивать выплаты контрактникам. И это может привести к дефициту войска у оккупантов.