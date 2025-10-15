Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника НАТО для "РБК-Украина".

Что известно о потерях России в бронетехнике?

По словам собеседника издания, сейчас потери страны-агрессора составляют от 4 000 до 9 000 танков и около 20 000 бронированных машин.

Представитель Альянса отметил, что россияне активно используют советские запасы, разбирая старую технику для поддержания в рабочем состоянии действующих систем.

Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось,

– подчеркнул представитель НАТО.

В то же время Россия сейчас производит около 130 танков ежемесячно, то есть примерно 1 600 единиц техники в год.

Стоит отметить, что в сентябре Россия теряла в среднем 950 военных ежедневно – это чуть больше, чем в августе, однако меньше, чем весной и летом.

