Об этом заявил представитель руководства НАТО, общавшийся с журналистами на условиях анонимности на брифинге в штаб-квартире Альянса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Как в НАТО оценивают потери России в войне?

По данным Альянса, в сентябре количество потерь российской армии выросло по сравнению с предыдущим месяцем, хотя оставалась ниже, чем во время массовых "мясных штурмов" весной или в прошлом году. В начале осени среднесуточные потери россиян составляли около 950 военных.

Россия все еще имеет чрезвычайно высокий уровень потерь. В 2025 году мы наблюдали в среднем 1200 ежедневных жертв, и сейчас мы уже превысили отметку в 1,1 миллиона жертв, из которых более 250 тысяч погибли в бою,

– поделился имеющимися разведданными представитель Альянса.

Несмотря на постоянное давление российских войск, в штаб-квартире Альянса убеждены, что украинская оборона остается устойчивой.

"Хотя мы продолжаем наблюдать постепенные успехи россиян, мы считаем, что в краткосрочной перспективе крах украинских оборонительных линий остается очень маловероятным", – подчеркнул чиновник.

В то же время в НАТО признают, что России удалось продвинуться на некоторых направлениях, однако темпы наступления заметно снизились. По подсчетам Альянса, в сентябре российские войска захватили около 250 квадратных километров территории Украины – почти вдвое меньше, чем в августе, когда этот показатель составлял примерно 465 квадратных километров. Уменьшение темпов объясняют переброской части российских дивизий на другие участки фронта.

Как российские потери оценивают в Генштабе ВСУ?