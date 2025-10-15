Про це заявив представник керівництва НАТО, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності на брифінгу у штаб-квартирі Альянсу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Путін мав перемогти Україну за тиждень, але скоро почнеться четвертий рік, – Трамп

Як у НАТО оцінюють втрати Росії у війні?

За даними Альянсу, у вересні кількість втрат російської армії зросла порівняно з попереднім місяцем, хоча залишалася нижчою, ніж під час наймасовіших "м’ясних штурмів" навесні чи минулого року. На початку осені середньодобові втрати росіян становили близько 950 військових.

Росія все ще має надзвичайно високий рівень втрат. У 2025 році ми спостерігали в середньому 1200 щоденних жертв, і зараз ми вже перевищили позначку в 1,1 мільйона жертв, з яких понад 250 тисяч загинули в бою,

– поділився наявними розвідданими представник Альянсу.

Попри постійний тиск російських військ, у штаб-квартирі Альянсу переконані, що українська оборона залишається стійкою.

"Хоча ми продовжуємо спостерігати поступові успіхи росіян, ми вважаємо, що в короткостроковій перспективі крах українських оборонних ліній залишається дуже малоймовірним", – наголосив посадовець.

Водночас у НАТО визнають, що Росії вдалося просунутися на деяких напрямках, однак темпи наступу помітно знизилися. За підрахунками Альянсу, у вересні російські війська захопили близько 250 квадратних кілометрів території України – майже вдвічі менше, ніж у серпні, коли цей показник становив приблизно 465 квадратних кілометрів. Зменшення темпів пояснюють перекиданням частини російських дивізій на інші ділянки фронту.

Як російські втрати оцінюють у Генштабі ЗСУ?