Це судно створювалося у часи, коли росіяни хотіли перевершити США в озброєнні. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що тоді Радянський Союз змагався з американцями в авіації.
Чим відомий літак Ан-22?
До цього часу це найбільший літак з турбореактивними двигунами. Його створювали для перевезення не господарських вантажів, а військової техніки. Він перевозив танки, бронетехніку.
У 1960-их роках встановив рекорд – з нього висадились 720 десантників. Про це знімали фільми. Тому мовиться про величезний літак, який увійшов в історію,
– додав Костянтин Криволап.
Він міг перевозити на собі частини крила літака "Руслан". Їх виготовляли за унікальними технологіями та більше ніде не використовували. Крила збирали у Ташкенті, а коли постало питання перевезення до Києва, то зупинилися на Ан-22.
На нього зверху ставили це крило й так перевозили. Загалом у Києві зібрали більше "Русланів", ніж в Ульяновську, де їх мали виготовляти. А літаків Ан-22 було близько пів сотні,
– додав експерт з авіації.
Частину з них залишили в Україні, на заводі імені Антонова, але більшість забрала військово-транспортна авіація Росії. Після останньої катастрофи з літаком окупанти, ймовірно, втратили останню його одиницю.
Втрати Росії в авіації: останні новини
- Військово-транспортний літак Ан-22 розбився в Іванівській області Росії. Він здійснював плановий політ після ремонту. Уламки літака знайшли у водах Уводського водосховища. Попередньо всі 7 членів екіпажу загинули.
- Перед тим у Судані розбився ще один літак росіян Іл-76. Він впав під час посадки біля важливого портового міста. Це сталося через технічну несправність. Екіпаж також загинув.
- Сили оборони знищило ворожий літак Ан-26 в Криму. Бійці спецпідрозділу "Примари" вдарили по турбогвинтовому судні. Крім цього вдалося уразити дороговартісні радіолокаційні системи.