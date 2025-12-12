Це судно створювалося у часи, коли росіяни хотіли перевершити США в озброєнні. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що тоді Радянський Союз змагався з американцями в авіації.

Чим відомий літак Ан-22?

До цього часу це найбільший літак з турбореактивними двигунами. Його створювали для перевезення не господарських вантажів, а військової техніки. Він перевозив танки, бронетехніку.

У 1960-их роках встановив рекорд – з нього висадились 720 десантників. Про це знімали фільми. Тому мовиться про величезний літак, який увійшов в історію,

– додав Костянтин Криволап.

Він міг перевозити на собі частини крила літака "Руслан". Їх виготовляли за унікальними технологіями та більше ніде не використовували. Крила збирали у Ташкенті, а коли постало питання перевезення до Києва, то зупинилися на Ан-22.

На нього зверху ставили це крило й так перевозили. Загалом у Києві зібрали більше "Русланів", ніж в Ульяновську, де їх мали виготовляти. А літаків Ан-22 було близько пів сотні,

– додав експерт з авіації.

Частину з них залишили в Україні, на заводі імені Антонова, але більшість забрала військово-транспортна авіація Росії. Після останньої катастрофи з літаком окупанти, ймовірно, втратили останню його одиницю.

