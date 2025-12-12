Это судно создавалось во времена, когда россияне хотели превзойти США в вооружении. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что тогда Советский Союз соревновался с американцами в авиации.

Чем известен самолет Ан-22?

К этому времени это самый большой самолет с турбореактивными двигателями. Его создавали для перевозки не хозяйственных грузов, а военной техники. Он перевозил танки, бронетехнику.

В 1960-х годах установил рекорд – с него высадились 720 десантников. Об этом снимали фильмы. Поэтому говорится об огромном самолете, который вошел в историю,

– добавил Константин Криволап.

Он мог перевозить на себе части крыла самолета "Руслан". Их изготавливали по уникальным технологиям и больше нигде не использовали. Крылья собирали в Ташкенте, а когда встал вопрос перевозки в Киев, то остановились на Ан-22.

На него сверху ставили это крыло и так перевозили. Всего в Киеве собрали больше "Русланов", чем в Ульяновске, где их должны были изготавливать. А самолетов Ан-22 было около полусотни,

– добавил эксперт по авиации.

Часть из них оставили в Украине, на заводе имени Антонова, но большинство забрала военно-транспортная авиация России. После последней катастрофы с самолетом оккупанты, вероятно, потеряли последнюю его единицу.

