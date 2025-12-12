Это судно создавалось во времена, когда россияне хотели превзойти США в вооружении. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что тогда Советский Союз соревновался с американцами в авиации.
Чем известен самолет Ан-22?
К этому времени это самый большой самолет с турбореактивными двигателями. Его создавали для перевозки не хозяйственных грузов, а военной техники. Он перевозил танки, бронетехнику.
В 1960-х годах установил рекорд – с него высадились 720 десантников. Об этом снимали фильмы. Поэтому говорится об огромном самолете, который вошел в историю,
– добавил Константин Криволап.
Он мог перевозить на себе части крыла самолета "Руслан". Их изготавливали по уникальным технологиям и больше нигде не использовали. Крылья собирали в Ташкенте, а когда встал вопрос перевозки в Киев, то остановились на Ан-22.
На него сверху ставили это крыло и так перевозили. Всего в Киеве собрали больше "Русланов", чем в Ульяновске, где их должны были изготавливать. А самолетов Ан-22 было около полусотни,
– добавил эксперт по авиации.
Часть из них оставили в Украине, на заводе имени Антонова, но большинство забрала военно-транспортная авиация России. После последней катастрофы с самолетом оккупанты, вероятно, потеряли последнюю его единицу.
Потери России в авиации: последние новости
- Военно-транспортный самолет Ан-22 разбился в Ивановской области России. Он совершал плановый полет после ремонта. Обломки самолета нашли в водах Уводского водохранилища. Предварительно все 7 членов экипажа погибли.
- Перед тем в Судане разбился еще один самолет россиян Ил-76. Он упал во время посадки возле важного портового города. Это произошло из-за технической неисправности. Экипаж также погиб.
- Силы обороны уничтожили вражеский самолет Ан-26 в Крыму. Бойцы спецподразделения "Призраки" ударили по турбовинтовому судну. Кроме этого удалось поразить дорогостоящие радиолокационные системы.