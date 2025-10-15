Головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" успішно відбив російський штурм 13 жовтня, знищивши танк, БТР-Т та 3 бронемашини, а також уразивши 2 танки і 6 одиниць техніки. Окрім того, під час відбиття штурму було поранено або ліквідовано приблизно 50 окупантів.