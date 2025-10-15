З моменту початку повномасштабної російської агресії її втрати сягнули 1 126 220. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яких втрат зазнала Росія станом на 15 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно становлять:

  • Особового складу – близько 1 126 220 (+1070) осіб,
  • танків – 11 259 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 347 (+2);
  • артилерійських систем – 33 671 (+43);
  • РСЗВ – 1 520 (+0);
  • засобів ППО – 1 227 (+2);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 021 (+389);
  • крилатих ракет – 3 859 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 64 329 (+141);
  • спеціальної техніки – 3 977 (+0).


Втрати ворога на 15 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Останні новини про російські втрати

  • Головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" успішно відбив російський штурм 13 жовтня, знищивши танк, БТР-Т та 3 бронемашини, а також уразивши 2 танки і 6 одиниць техніки. Окрім того, під час відбиття штурму було поранено або ліквідовано приблизно 50 окупантів.

  • У тимчасово окупованому Донецьку розгорівся гучний скандал щодо місцевого блогера Кирила Сіріуса. Його звинувачують у тому, що він нібито розкрив місце розташування російської військової техніки біля колишнього супермаркету "Ашан".