Після поширеного в мережі відео, по об'єкту завдали удару й будівля згоріла. Про таке розповів український блогер і журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал.

Як тіктокер з Донецька викрив позиції окупантів?

За повідомленнями з місцевих джерел, тамтешній блогер Кирил Сіріус знімав відео на стоянці супермаркету "Ашан", тепер перейменованого на "Сігму".

На кадрах з відео видно російську техніку, яку ідентифікують як систему протиповітряної оборони.

Повідомляється, що після прильоту по об'єкту та знищення внаслідок вибуху загорівся й сам торговий центр. Після інциденту прокремлівські блогери та військкори розпочали масовану кампанію цькування Сіріуса у соцмережах, звинувачуючи його у "зливі позицій".

Цікаво! Серед тих, хто публічно погрожує блогеру, опинився й одіозний британський пропагандист Грем Філліпс, який заявив, що "покарає" Сіріуса особисто.

Місцеві коментатори іронізують, що тепер британець, який приїхав до окупованого Донецька, погрожує місцевому жителю, тоді як російська пропаганда паралельно продовжує розповідати про "боротьбу з англосаксами".

Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях?