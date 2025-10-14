Після поширеного в мережі відео, по об'єкту завдали удару й будівля згоріла. Про таке розповів український блогер і журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал.
Як тіктокер з Донецька викрив позиції окупантів?
За повідомленнями з місцевих джерел, тамтешній блогер Кирил Сіріус знімав відео на стоянці супермаркету "Ашан", тепер перейменованого на "Сігму".
На кадрах з відео видно російську техніку, яку ідентифікують як систему протиповітряної оборони.
Повідомляється, що після прильоту по об'єкту та знищення внаслідок вибуху загорівся й сам торговий центр. Після інциденту прокремлівські блогери та військкори розпочали масовану кампанію цькування Сіріуса у соцмережах, звинувачуючи його у "зливі позицій".
Цікаво! Серед тих, хто публічно погрожує блогеру, опинився й одіозний британський пропагандист Грем Філліпс, який заявив, що "покарає" Сіріуса особисто.
Місцеві коментатори іронізують, що тепер британець, який приїхав до окупованого Донецька, погрожує місцевому жителю, тоді як російська пропаганда паралельно продовжує розповідати про "боротьбу з англосаксами".
Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях?
У частині Запорізької області російські окупаційні адміністрації здійснили рейдерське захоплення агропідприємства "Войніков і Ко", оголосивши його майно "безхазяйним" і передавши структурам фірми ТОВ "Партнерський Союз".
Так, озброєні представники окупаційних сил блокують техніку й склади, фактично паралізуючи роботу господарства. Урожай, який не встигають вивезти, псується на полях, а працівники залишаються без заробітку.
Водночас 7 жовтня, у день народження Володимира Путіна, учасники руху "Жовта Стрічка" провели акції спротиву в низці міст, що нині перебувають під окупацією.
Учасники спалювали портрети російського диктатора як символ непокори окупації.
Тим часом у Маріуполі український рух опору розклеював фейкові афіші про нібито концерт російського співака та пропагандиста Юрія Дронова (Shaman). Так партизани вирішили висміяти анонсовані виступи артиста, який є одним із публічних облич кремлівської пропаганди.