Росіяни грабують навіть своїх прихильників

На тимчасово окупованій частині Запорізької області рейдери захопили одне з найбільших агропідприємств регіону – "Войніков і Ко", повідомляє 24 Канал із посиланням на "Центр національного спротиву". Попри сплату доларів податків і співпраці з окупаційною владою, майно оголосили "безхазяйним" і передали фірмі-прокладці ТОВ "Партнерський Союз".

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, озброєні люди блокують комбайни, склади й вивозять урожай. Колектив фактично паралізували, роботу зупинено.

Це ще раз доводить – у "руського міра" своїх немає. Рано чи пізно окупанти грабують усіх, навіть тих, хто їм прислуговує. А фермерів "чемно" запрошують "домовитись". Тобто заплатити за власне майно. Далі класика: озброєна "невідома" охорона блокує комбайни, відбирає ключі, документи. У підсумку – зупиняє збір соняшника на тисячі гектарів,

– розповідає Андрющенко.

За його словами, врожай гниє в полі, працівники без зарплати, пайовики без виплат. В офіційних зведеннях росіян – "успішне завершення сільськогосподарського сезону".

Поки Балицький на екрані розповідає про "нову економіку Запоріжжя", у реальності росіяни просто дотискають останнє, що ще можна вкрасти,

– додав фахівець.

Зверніть увагу! Він зауважив, що так виглядає реальна російська "інтеграція" – забрати землю та врожай, що дозрів: "Десь все це вже було. Майже рівно 100 років тому саме на цих територіях. Дивний та страшний цикл історії".

