Россияне грабят даже своих сторонников
На временно оккупированной части Запорожской области рейдеры захватили одно из крупнейших агропредприятий региона – "Войников и Ко", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Центр национального сопротивления". Несмотря на уплату долларов налогов и сотрудничества с оккупационными властями, имущество объявили "бесхозным" и передали фирме-прокладке ООО "Партнерский Союз".
Читайте также Экспорта пшеницы не будет: Украина потеряла рынок Таиланда
По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, вооруженные люди блокируют комбайны, склады и вывозят урожай. Коллектив фактически парализовали, работу остановлено.
Это еще раз доказывает – у "русского мира" своих нет. Рано или поздно оккупанты грабят всех, даже тех, кто им прислуживает. А фермеров "вежливо" приглашают "договориться". То есть заплатить за собственное имущество. Далее классика: вооруженная "неизвестная" охрана блокирует комбайны, отбирает ключи, документы. В итоге – останавливает сбор подсолнечника на тысячи гектаров,
– рассказывает Андрющенко.
По его словам, урожай гниет в поле, работники без зарплаты, пайщики без выплат. В официальных сводках россиян – "успешное завершение сельскохозяйственного сезона".
Пока Балицкий на экране рассказывает о "новой экономике Запорожья", в реальности россияне просто дожимают последнее, что еще можно украсть,
– добавил специалист.
Обратите внимание! Он отметил, что так выглядит реальная российская "интеграция" – забрать землю и урожай, что созрел: "Где-то все это уже было. Почти ровно 100 лет назад именно на этих территориях. Странный и страшный цикл истории".
SWIFT заменила пшеница: как Россия торгует с миром под санкциями?
Россия все чаще использует бартер для международной торговли, обменивая товары на другие продукты из-за санкций и отключения от SWIFT.
Несмотря на низкий интерес к бартеру, зафиксировано не менее восьми крупных бартерных сделок, а эксперты считают, что реальные масштабы могут быть значительно больше.