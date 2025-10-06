Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що насправді пропагандиста зі сценічним псевдонімом Shaman не мало бути у Маріуполі. Українці, які залишилися в окупації, вирішили розмістити оголошення про такий концерт, щоб потролити росіян.
Що придумав рух опору?
На Донеччині уже з'являлася інформація про те, що колишній ватажок так званої "днр" Денис Пушилін нібито приїде на фестиваль та роздаватиме воду. Маріупольці вирішили підхопити ці повідомлення і написали про приїзд Shaman.
Мета була просто позлити росіян. Вони "купилися" і навіть оприлюднили інформацію у своїх телеграм-каналах,
– зауважив Петро Андрющенко.
Така ідея мала сенс, адже багато людей, які й так злилися на росіян, тепер тільки утвердилися у правильності свого вибору. Не можна довести, що Shaman не хотів організувати безкоштовну роздачу питної води людям, які вже в це повірили. Вони все одну шукатимуть теорії змов.
"Лише за вересень і початок жовтня таку ситуацію “прокрутили” у Донецьку з Пушиліним і аквафестом та в Маріуполі з Shaman і концертом", – підкреслив керівник Центру вивчення окупації.
Ймовірно, інші великі окуповані міста також підхоплять схожу тактику. Адже вплив на настрої окупантів та людей, які їх підтримують, суттєво позначається на перебігу війни, призводить до бунтів та наростання невизначеності.
Що відбувається в окупованому Маріуполі?
- Росіяни так і не змогли налагодити постачання води до міста. Тепер до цієї проблеми додався колапс у медичній галузі. Через антисанітарію у Маріуполі спалахнули хвороби, але лікарів не вистачає. Люди стоять у чергах, щоб лише, щоб взяти талон з яким потім ще чекатимуть на лікаря.
- Крім цього на окупованих територіях серйозні проблеми з бензином. У Луганську утворилися кілометрові черги, у Криму бензину немає, тепер він зник і в Маріуполі. Саме через це місто окупанти перевозять бензовози до півострова, щоб найперше виправити ситуацію там.
- Загарбники планують до 2027 року відкрити у Маріуполі морський пункт пропуску. Уже тривають роботи з днопоглиблення, розчищення акваторії моря. Але мета такої діяльності точно не мирна. У перспективі на базі Маріупольського порту стоятимуть ракетні кораблі.