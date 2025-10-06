Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на самом деле пропагандиста со сценическим псевдонимом Shaman не должно было быть в Мариуполе. Украинцы, которые остались в оккупации, решили разместить объявление о таком концерте, чтобы потроллить россиян.
Что придумало движение сопротивления?
В Донецкой области уже появлялась информация о том, что бывший главарь так называемой "днр" Денис Пушилин якобы приедет на фестиваль и будет раздавать воду. Мариупольцы решили подхватить эти сообщения и написали о приезде Shaman.
Цель была просто позлить россиян. Они "купились" и даже обнародовали информацию в своих телеграмм-каналах,
– отметил Петр Андрющенко.
Такая идея имела смысл, ведь многие люди, которые и так злились на россиян, теперь только утвердились в правильности своего выбора. Нельзя доказать, что Shaman не хотел организовать бесплатную раздачу питьевой воды людям, которые уже в это поверили. Они все одну будут искать теории заговоров.
"Только за сентябрь и начало октября такую ситуацию “прокрутили” в Донецке с Пушилиным и аквафестом и в Мариуполе с Shaman и концертом", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.
Вероятно, другие крупные оккупированные города также подхватят похожую тактику. Ведь влияние на настроения оккупантов и людей, которые их поддерживают, существенно сказывается на ходе войны, приводит к бунтам и нарастанию неопределенности.
Что происходит в оккупированном Мариуполе?
- Россияне так и не смогли наладить поставки воды в город. Теперь к этой проблеме добавился коллапс в медицинской отрасли. Из-за антисанитарии в Мариуполе вспыхнули болезни, но врачей не хватает. Люди стоят в очередях, чтобы только, чтобы взять талон с которым потом еще будут ждать врача.
- Кроме этого на оккупированных территориях серьезные проблемы с бензином. В Луганске образовались километровые очереди, в Крыму бензина нет, теперь он исчез и в Мариуполе. Именно через этот город оккупанты перевозят бензовозы на полуостров, чтобы в первую очередь исправить ситуацию там.
- Захватчики планируют до 2027 года открыть в Мариуполе морской пункт пропуска. Уже продолжаются работы по дноуглублению, расчистке акватории моря. Но цель такой деятельности точно не мирная. В перспективе на базе Мариупольского порта будут стоять ракетные корабли.