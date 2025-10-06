Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на самом деле пропагандиста со сценическим псевдонимом Shaman не должно было быть в Мариуполе. Украинцы, которые остались в оккупации, решили разместить объявление о таком концерте, чтобы потроллить россиян.

Что придумало движение сопротивления?

В Донецкой области уже появлялась информация о том, что бывший главарь так называемой "днр" Денис Пушилин якобы приедет на фестиваль и будет раздавать воду. Мариупольцы решили подхватить эти сообщения и написали о приезде Shaman.

Цель была просто позлить россиян. Они "купились" и даже обнародовали информацию в своих телеграмм-каналах,

– отметил Петр Андрющенко.

Такая идея имела смысл, ведь многие люди, которые и так злились на россиян, теперь только утвердились в правильности своего выбора. Нельзя доказать, что Shaman не хотел организовать бесплатную раздачу питьевой воды людям, которые уже в это поверили. Они все одну будут искать теории заговоров.

"Только за сентябрь и начало октября такую ситуацию “прокрутили” в Донецке с Пушилиным и аквафестом и в Мариуполе с Shaman и концертом", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Вероятно, другие крупные оккупированные города также подхватят похожую тактику. Ведь влияние на настроения оккупантов и людей, которые их поддерживают, существенно сказывается на ходе войны, приводит к бунтам и нарастанию неопределенности.

Что происходит в оккупированном Мариуполе?